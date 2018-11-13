Универсальный спорткомплекс построят на Вологодчине

ВОЛОГДА, 13 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Спортивный центр с универсальным игровым залом построят в Кичменгском Городке Вологодской области в 2019 году, сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Строительство спортивного комплекса уже началось. До конца года там должны быть выполнены все подготовительные работы и часть работ нулевого цикла. Завершить строительство планируют в конце 2019 года", — сказал глава региона.

По его словам, в двухэтажном здании разместятся универсальный спортивный и тренажерные залы, а также зал аэробики. Для игры в баскетбол установят мобильные баскетбольные стойки. Трибуны для зрителей рассчитаны на 150 мест.

"Решение построить спортивный центр принял градостроительный совет. Кичменжане ждут новый объект с 2008 года. Не получив федерального софинансирования, мы приняли решение строить центр за счет областного и местного бюджетов. Сейчас строительство объекта оценивается в 168 миллионов рублей", — отметил губернатор.

При этом он уточнил, что в случае необходимости финансирование будет увеличено.

"В Кичменгском Городке должен появиться современный спортивный центр. Ход работ буду контролировать лично", — заявил Кувшинников.