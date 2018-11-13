В Нижнем Новгороде защищают инновационные проекты в финале конкурса "Умник"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Защита инновационных проектов в рамках финала федерального конкурса "Умник" стартовала в Нижнем Новгороде во вторник, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В финале конкурса участвуют 79 инновационных проектов по шести направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Победители конкурса "Умник" получат грант 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям.

"Защита инновационных проектов в рамках финала федерального конкурса "Умник" будет проходить в нижегородском технопарке "Анкудиновка" в течение двух дней. Среди участников конкурса "Умник" — студенты, аспиранты, ученые в возрасте от 18 до 30 лет из ведущих вузов Нижегородской области, а также молодые специалисты предприятий", — говорится в сообщении.

По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, программа "Умник" — это уникальная возможность для молодых инноваторов продолжать свои исследования и выводить их на новый уровень.

"В регионе исторически сильные связи между наукой и производством, нужно пользоваться уже существующими наработками и создавать новые цепочки. Важным моментом в конкурсном отборе становится именно коммерциализация проекта. Это полностью соответствует задачам по развитию инновационных отраслей экономики, которые мы ставили в стратегии развития Нижегородской области", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Фонд содействия инновациям утвердил квоту на поддержку 22 проектов от Нижегородской области, что значительно больше, чем для многих других регионов. По мнению министра промышленности области Максима Черкасова, это связано с успешной практикой поддержки инновационных проектов в прошлые годы.

"В этом году очень сильные проекты, связанные с медицинской и биомедицинской тематикой. Это, например, разработка механического экзоскелета, который помогает больным с нарушением лучевого нерва сгибать и разгибать руку. Это проект лазерного сканирования стопы человека для производства "правильной" обуви. Это проекты, связанные с акушерством и гинекологией, когда УЗИ-изображение трансформируется в 3D-модель", — отметил региональный представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев.

Нижегородская область заняла четвертое место среди 72 региональных представительств, уступив лишь Санкт-Петербургу, Московской области и Татарстану по объемам привлеченного финансирования из Фонда содействия инновациям в 2017 году: 199 миллионов рублей получили авторы инновационных проектов по разнообразным грантовым программам фонда.

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