В Нижнем Новгороде защищают инновационные проекты в финале конкурса "Умник"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Защита инновационных проектов в рамках финала федерального конкурса "Умник" стартовала в Нижнем Новгороде во вторник, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"Защита инновационных проектов в рамках финала федерального конкурса "Умник" будет проходить в нижегородском технопарке "Анкудиновка" в течение двух дней. Среди участников конкурса "Умник" — студенты, аспиранты, ученые в возрасте от 18 до 30 лет из ведущих вузов Нижегородской области, а также молодые специалисты предприятий", — говорится в сообщении.
По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, программа "Умник" — это уникальная возможность для молодых инноваторов продолжать свои исследования и выводить их на новый уровень.
Фонд содействия инновациям утвердил квоту на поддержку 22 проектов от Нижегородской области, что значительно больше, чем для многих других регионов. По мнению министра промышленности области Максима Черкасова, это связано с успешной практикой поддержки инновационных проектов в прошлые годы.
Нижегородская область заняла четвертое место среди 72 региональных представительств, уступив лишь Санкт-Петербургу, Московской области и Татарстану по объемам привлеченного финансирования из Фонда содействия инновациям в 2017 году: 199 миллионов рублей получили авторы инновационных проектов по разнообразным грантовым программам фонда.
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