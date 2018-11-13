Под Вологдой майор и подполковник полиции спасли тонущего мальчика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Майор полиции и подполковник полиции в отставке спасли ребенка, который, играя, провалился под лед в Грязовецком районе Вологодской области, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Как отмечает ведомство, старший эксперт межрайонного отдела МВД "Грязовецкий", майор полиции Сергей Волков и подполковник полиции в отставке, член добровольной народной дружины Сергей Каргин ехали на автомобиле, когда увидели подростка, просившего о помощи. По его словам, дети играли на водоеме, и один из них провалился под лед.

"Мужчины побежали к пруду. Над поверхностью воды была видна лишь часть куртки мальчика. Сергей Волков и Сергей Каргин бросились в воду, подплыли к ребенку и вытащили его на берег", — cообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся в сообщении.

Восьмилетний мальчик был без сознания, и Волков с Каргиным оказали ему первую помощь. Когда ребенок пришел в себя, его доставили медикам.

Благодаря своевременным и самоотверженным действиям Сергея Волкова и Сергея Каргина жизнь ребенка была спасена", — отметила Волк.