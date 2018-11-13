МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроекты президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме.
Путин ранее внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.
При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным".
Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу.