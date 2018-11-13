МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроекты президента РФ Владимира Путина о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме.

Комитет предложил рассмотреть проекты в первом чтении в четверг, 15 ноября.

Путин ранее внес в Госдуму пакет проектов, частично декриминализирующий 282 статью уголовного кодекса РФ об экстремизме. Изменения, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, предлагается внести в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.

Согласно документам, нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства". Предполагается, что уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В действующей редакции статьи уголовное дело может возбуждаться и в отношении человека, ни разу не наказывавшегося за возбуждение вражды в административном порядке.

При этом, как говорится в пояснительной записке к одному из внесенных Путиным законопроектов, анализ правоприменительной практики показывает, что "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности (по статье 282) является обоснованным".

Ранее проект закона был поддержан думским комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи. По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу.