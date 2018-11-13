В России пройдут массовые мероприятия во всемирный день памяти жертв ДТП

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Массовые мероприятия и автопробеги пройдут в регионах России во всемирный день памяти жертв ДТП, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД РФ.

"В воскресенье, 18 ноября, по всей стране пройдут социально значимые акции и массовые мероприятия, приуроченные к объявленному ООН Всемирному дню памяти жертв ДТП", — пояснили в Госавтоинспекции.

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается в третье воскресенье ноября. В российских регионах память погибших в авариях почтут минутой молчания. Кроме того, повсеместно пройдут автопробеги, в том числе с участием эвакуаторов, на платформах которых будут установлены разбитые в ДТП автомобили.

Кроме того, в воскресенье сотрудники ГИБДД посетят в больницах детей, получивших травмы в результате аварий, а также сдадут донорскую кровь в поддержку пострадавших в ДТП. Представители духовенства российских регионов проведут поминальные молебны.