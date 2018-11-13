МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Консульство Испании в Москве сообщает, что визовый центр Испании закрыт по не зависящим от него причинам.

Ранее на сайте центра появилась информация о том, что он временно закрыт "в связи с непредвиденными обстоятельствами".

"Визовый центр Испании в Москве временно закрыт сегодня с утра по не зависящим от нас причинам. Компания BLS, которая занимается центром, делает все возможное для разрешения этой ситуации в кратчайшие сроки", — говорится в сообщении на официальном сайте консульства.

В свою очередь, источник в консульстве опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в визовом центре ведется обыск.