В Тюмени обсуждают планы создания научно-образовательного центра

ТЮМЕНЬ, 13 ноя — РИА Новости. Межрегиональный научно-образовательный центр в Тюмени может объединить десять вузов, семь крупных бизнес-корпораций и девять научных организаций. План создания НОЦ, приоритетными направлениями деятельности которого станут использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также взаимоотношения человека, природы и технологий, обсуждают на стратегической сессии, которая проходит на базе Школы перспективных исследований Тюменского госуниверситета, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"На сессии мы должны детально проработать содержательную и структурную составляющие будущего НОЦа, следует работать максимально эффективно, чтобы попасть в первую волну создания таких центров", — привел собеседник агентства слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

В соответствии с президентским указом от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров при разработке национального проекта в сфере науки предстоит обеспечить создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

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