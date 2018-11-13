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Общество

В Петербурге объяснили ситуацию с просроченными препаратами для льготников

(обновлено: 15:19 13.11.2018)
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© Фото : Прокуратура Санкт-ПетербургаЛекарство с истекшим сроком годности для льготников, Санкт-Петербург. 12 ноября 2018Лекарство с истекшим сроком годности для льготников, Санкт-Петербург. 12 ноября 2018
© Фото : Прокуратура Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил наличие просроченных препаратов для льготников на городской фармацевтической базе тем, что порядок их списания не предусмотрен, как и возврат поставщикам из-за невостребованности.

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Ранее городская прокуратура сообщила о выявлении просроченных препаратов на сумму более 300 миллионов рублей на АО "Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга". Эта фармбаза на основании госконтракта с комитетом по здравоохранению занимается приемкой, хранением, доставкой и отпуском лекарственных препаратов и медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. Как сообщало надзорное ведомство, на момент прокурорской проверки в зоне карантина находились более 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и медицинских изделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 миллионов рублей, из них поставленных министерством здравоохранения РФ — на сумму более 200 миллионов рублей. При этом по состоянию на 7 ноября в Петербурге более 670 рецептов были поставлены на отсроченное обслуживание в связи с нехваткой лекарственных препаратов и медицинских изделий, констатировала прокуратура.

"В связи с тем, что в настоящее время отсутствует законодательная база по порядку списания лекарственных препаратов, объем препаратов с истекшим сроком годности формировался в течение длительного времени", — сообщил комитет по здравоохранению, уточнив, что на фармбазе хранились просроченные лекарства, закупаемые с 2008 года.

Как отмечает комитет, основная часть этих препаратов на сумму около 230 миллионов рублей была поставлена Минздравом в рамках ФЦП "Семь высокозатратных нозологий". В их числе почти 100 миллионов рублей составила стоимость препаратов, применяемых при рассеянном склерозе, онкогематологических заболеваниях и трансплантации органов или тканей. Они оказались не востребованы из-за появления более эффективных препаратов того же действия, а также из-за возникновения тяжелых побочных реакций.

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"Возврат лекарственных препаратов поставщику в связи с невостребованностью не предусматривается контрактами. С 1 января 2017 года законодательством предусмотрена возможность передачи лекарственных препаратов в другие регионы. Однако, потребность в данных препаратах в других регионах также отсутствовала", — сообщил комитет.

Также отмечается, что просроченные лекарства частично были заменены, однако остались на фармацевтической базе в связи с невозможностью списания. С рядом производителей сейчас ведутся переговоры о возможности такой замены.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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26909
Все препараты поставлены своими фирмами И уже 5 лет как просрочились
15:16
13.11.2018
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Владимир Белогорский
Чего ж тут не ясного? Некие ушлые людишки из Минздрава готовили "операцию" по сбыту просроченных лекарственных средств. А тогда, когда эта античеловеческая затея начала выявляться, то стали искать "объективные" объяснения...
15:15
13.11.2018
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