Эксперт назвала наименее востребованные профессии в России

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Экономисты и юристы наименее востребованы в России, наиболее популярны — инженерно-технические специальности, сообщила руководитель программы по развитию ранней профориентации "Zасобой" Наталья Алиева на пресс-конференции.

"Если говорить про наименее востребованные профессии на рынке труда, по нашим данным, востребованность профессий, таких как "экономист" и "юрист" — она по-прежнему очень невысока по сравнению с другими специальностями", — заявила Алиева.

Директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов пояснил, что среди этих специалистов не хватает качественных работников. "Защищу немножко юристов и экономистов. Не хватает качественных юристов и качественных экономистов. Их действительно наготовили, ещё начиная с 90-х годов, когда экономика существенно поменялась, а востребованность именно в них была огромной", — добавил он.

Кирсанов подчеркнул, что по-прежнему качество знаний и способность разбираться в экономике и юриспруденции очень востребована и будет востребована в дальнейшем.

По словам Алиевой, сегодня идёт популяризация инженерно-технических специальностей. "Очень важно, что сегодня идёт достаточно серьезная пропаганда (в хорошем смысле слова) инженерно-технических профессий", — сообщила руководитель проекта.

Хотелось бы верить, добавила она, что именно на это будут ориентироваться ребята, потому что среди этих специальностей востребованных гораздо больше.

Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации "Zасобой" направлена на работу со специалистами в области профессионального самоопределения, а также на работу с учащимися. Программа поддерживается депутатами Государственной Думы ФС РФ, министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, министерством образования и науки РФ.