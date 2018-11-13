Решение о сроках прекращения аналогового телевещания примут 15 ноября

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Решение о том, каким образом и в какие сроки в России будет происходить переход от аналогового телевещания к цифровому, будет принято правительством на заседании 15 ноября, рассказал журналистам заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Решение будет принято на заседании правительства в четверг", — сказал Волин в кулуарах международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции", отвечая на вопрос, как и когда в России прекратится аналоговое телевещание.

Россия с января 2019 года полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, сеть будет включать в себя два мультиплекса — пакета телеканалов — по 10 каналов, а также три радиоканала и будет доступна более 98% населения. Аналоговое ТВ планируется отключить после новогодних каникул, в середине января.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "ТВ3", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".