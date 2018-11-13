Аэропорту Томска присвоят имя авиаконструктора, космонавта или хирурга

НОВОСИБИРСК, 13 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Томска по итогам проекта "Великие имена России" получит имя авиаконструктора Николай Камова, дважды Героя СССР Николая Рукавишникова или хирурга-новатора Андрея Савиных, сообщил журналистам член Общественной палаты России, зампредседателя Общественной палаты Томской области Виталий Грахов.

"По томскому аэропорту в тройку для финального голосования вошли авиаконструктор, создатель вертолетов серии "Ка" Николай Камов, дважды Герой Советского союза Николай Рукавишников и врач-хирург Андрей Савиных. Два имени из этого списка связаны с авиацией и космосом", — сказал он.

Грахов отметил, что все три имени финалистов прошли в последний этап конкурса практически с одинаковым процентом голосов, получив большой отрыв от остальных присутствующих в лонг-листе семи кандидатов.

Николай Камов – выдающийся конструктор, создатель известных во всем мире вертолетов, ему же принадлежит и сам термин "вертолет". Он с отличием окончил Томский технологический институт и вошел в историю вуза как самый молодой и талантливый выпускник-инженер.

Николай Рукавишников – первый гражданский космонавт, который совершил три полета в космос, а в апреле 1979 года впервые в истории космонавтики вручную совершил посадку космического корабля в аварийном режиме.

Андрей Савиных – хирург, доктор медицинских наук, окончил медицинский факультет Томского госуниверситета. Он сконструировал уникальный инструментарий, широко использующийся в хирургической практике во многих странах мира и сегодня. Провел ряд уникальных операций, среди которых впервые в мире операцию на сердце.

Имена, которые в итоге выберут россияне в ходе проекта "Великие имена России", дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года. Инициаторами проекта выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

Финальное голосование для определения победителя проекта, которое началось на сайте Великиеимена.рф, продлится до 30 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя. Проголосовать можно также в социальных сетях, отправив смс-сообщение на короткий номер или по телефону горячей линии.