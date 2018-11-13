МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий и уточняющий полномочия детских омбудсменов в субъектах РФ.

В пояснительной записке к проекту, внесенному президентом РФ Владимиром Путиным, отмечается, что институт уполномоченных по правам ребенка является дополнительной гарантией, обеспечивающей реализацию и защиту прав и законных интересов детей.

"Законопроект направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в субъектах Российской Федерации, а также на создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей", — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, уполномоченный будет назначаться на должность президентом РФ сроком на пять лет. Порядок назначения в субъекте будет устанавливаться региональным законодательством. Проект закона определяет полномочия деятельности детского омбудсмена и правовое положение уполномоченных в регионах, а также их сферу деятельности и задачи.

Госдума приняла в первом чтении еще один президентский проект, предлагающий поправки в Кодекс административного судопроизводства и Гражданский̆ процессуальный кодекс РФ. Согласно проекту, предлагается предоставить уполномоченным по правам ребенка возможность обращаться с иском по отмене решений госвласти и местного самоуправления в случае нарушений прав и интересов детей, а также наделить уполномоченных правом отказаться от дачи свидетельских показаний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что пакет законопроектов поддержали все думские фракции. "Все фракции политических партий в Государственной думе сегодня поддержали пакет законопроектов, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным об уполномоченных по правам ребенка", — сообщил журналистам Володин.

По его словам, президентские инициативы повышают статус института уполномоченных по правам ребенка и позволяют ему в дальнейшем участвовать в совершенствовании законодательства по защите прав детей.

Володин отметил, что уполномоченный в соответствии с законопроектом получает возможность обращаться к Госдуме с инициативами по внесению изменений в законы в интересах детей. "Еще одно важное предложение — наделение уполномоченного правом направлять мотивированные предложения в государственные органы с целью привлечения к уголовной ответственности тех, кто нарушает права ребенка", — сказал председатель Госдумы.

"Нам важно, чтобы работа уполномоченных была системной как на федеральном, так и на региональном уровнях. Рассмотренные сегодня инициативы главы государства позволяют решить эту задачу", — добавил Володин.