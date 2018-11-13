В белгородском зоопарке умер жираф, переехавший из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 13 ноя — РИА Новости. Жираф по кличке Сафари, который летом этого года переехал из калининградского зоопарка в белгородский, умер, причина смерти животного выясняется, сообщила РИА Новости пресс-секретарь зоопарка Калининграда Екатерина Михайлова.

"В Белгородском зоопарке умер Сафари. Наши ветврачи находятся в контакте с коллегами из Белгорода. Ждем результатов лабораторных исследований. Надеемся, со дня на день все станет понятно", — сказала Михайлова.

Первый за долгое время детеныш жирафа появился на свет в калининградском зоопарке 14 ноября 2017 года у пары Мэру и Ива. Практически с момента рождения стали поступать заявки от желающих получить на содержание жирафа. Все предложения тщательно рассматривались, и только белгородский зоопарк смог убедить калининградских зоологов в том, что Сафари будет содержаться в отвечающих современным стандартам условиях.

"Мы долго и тщательно выбирали новый дом для жирафенка. Белгородский зоопарк впечатлил нас новым комфортным вольером (мы имели на руках чертежи и фотографии) и очень ответственным отношением к животному: перед его переездом директор Белгородского зоопарка и главный ветврач приезжали в Калининград, знакомились с жирафами, учились проводить медицинские тренинги, сопровождали жирафенка в пути", — добавила Михайлова.

Она отметила, что калининградский зоопарк будет максимально детально проверять информацию относительно условий содержания животных, которые передаются в другие зоопарки из Калининграда. Кроме того, приоритет будут отдавать тем зоопаркам, которые входят в профессиональное сообщество.

В пресс-службе белгородского зоопарка отметили, что у ветеринаров есть сразу несколько версий, почему могло погибнуть животное. Подтвердить одну из них должны результаты лабораторных анализов, это займет несколько дней.