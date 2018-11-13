Жители Чебоксар выбрали Пятачка символом 2019 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Герой советских мультфильмов о Винни-Пухе Пятачок станет символом 2019 года в Чебоксарах, его фигуру установят в центре города, сообщает пресс-служба городской администрации.

По восточному календарю 2019 год будет Годом желтой земляной свиньи. Жителям Чебоксар предложили выбрать символ наступающего года для города путем участия в опросе.

"Большинством голосов – 42,11% – главной новогодней скульптурой Чебоксар выбран Пятачок. Жители Чебоксар сделали выбор в пользу Пятачка, отметив, что это один из любимых мультипликационных героев детства, который ассоциируется со счастьем, душевным теплом и добротой", — говорится в сообщении.

Фигуру Пятачка из папье-маше изготовит художник Александр Жигарев, который в минувшие годы делал фигуры дракона, задорной козы, петуха со шпорами и других символических животных. Установить фигуру Пятачка планируется после 20 декабря.