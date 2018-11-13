Региональные радиостанции перестают производить контент, заявил Жаров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Региональные радиостанции изменяют традиционную систему вещания с преимущественно собственным контентом и частичной ретрансляцией федеральных каналов информации к стопроцентной ретрансляции, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Наблюдается тенденция перехода собственного вещания с ретрансляцией некоторой части программ деловых партнеров к стопроцентной ретрансляции федеральных каналов. Это связано очевидно с тем, что производство собственного контента достаточно трудоемко и затратно. Но это печально, поскольку уменьшаются коллективы радиостанций. Радиостанции стали производить меньше новостей местной направленности, репортажей с местных событий", — сказал Жаров на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в Москве.

"Тенденция 2018 года — цитирование разного рода федеральных и местных интернет-каналов и новостных агрегаторов", — отметил он.

Жаров также напомнил радиовещателям, что при цитировании других источников необходимо внимательно следить за тем что сообщается, поскольку "проблему фейк ньюс никто не отменял".

Организатором конференции является Российская академия радио при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Цели конференции — создание площадки для диалога профессионалов, обмена опытом и достижениями в сфере радиовещательной индустрии; содействие отечественным радиокомпаниям во внедрении инновационных технологий; повышение творческой, технологической и коммерческой привлекательности эфирных радиостанций в условиях растущей конкуренции.