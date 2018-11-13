Рособрнадзор запретил прием в три частных вуза

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) сообщила о запрете приема в три негосударственных вуза: Прикамский социальный институт, Сибирская академия финансов и банковского дела, Северо-Кавказский Библейский Институт евангельских христиан-баптистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор в целях информирования обучающихся сообщает об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, к которым в период с 2 ноября по 9 ноября 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок. За неисполнение предписания в установленный срок Рособрнадзором запрещен прием в "Прикамский социальный институт", "Сибирская академия финансов и банковского дела", Религиозную духовную ОО ВО Северо-Кавказский Библейский Институт евангельских христиан-баптистов", — говорится в сообщении.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.