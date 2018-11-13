ПЕНЗА, 13 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во вторник призвал жителей региона вступить в борьбу за присвоение аэропорту Пензы имени поэта Михаила Лермонтова, на право носить которое также претендует аэропорт Минеральных Вод, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. В ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

В понедельник стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Итоговые результаты озвучат 5 декабря 2018 года. По информации на сайте проекта, в финал голосования по аэропорту Пензы вышли имена Лермонтова, литературного критика Виссариона Белинского и писателя Александра Куприна.

"Лермонтов на пензенской земле рос и сформировался как личность. Мы имеем полное право на то, чтобы его именем назывался наш аэропорт", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор призвал жителей региона принять активное участие в акции "Великие имена России" и напомнил, что за право носить имя Лермонтова с Пензой борется аэропорт Минеральных Вод.

В пресс-службе главы региона отметили, что идею присвоить пензенскому аэропорту имя Лермонтова поддержал российский режиссер и общественный деятель Никита Михалков, посетивший Пензу в воскресенье.

Проголосовать можно не только по телефону или в интернете. В Пензе мобильные пункты голосования развернуты в аэропорту города, на железнодорожном вокзале станции Пенза-I, в торговых центрах "Санимарт", "Пассаж", "Коллаж" и "Красные холмы". Помимо этого, желающие могут проголосовать, заполнив анкету на борту самолетов.