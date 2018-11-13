КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края направили на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах, сообщил журналистам спикер Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.

"Хочу особо подчеркнуть, что ранее наше предложение было одобрено не только экспертным сообществом Кубани, но и членами совета законодателей Краснодарского края, а также парламентариями ряда регионов, входящих в Южно-российскую парламентскую ассоциацию (ЮРПА). Напомню, в конце октября Краснодар принимал 29-ю Конференцию ЮРПА. Данная инициатива кубанских парламентариев была в числе важнейших вопросов повестки", — сказал председатель ЗСК.

Он уточнил, что его коллеги из других субъектов поддержали депутатов Краснодарского края, единодушно проголосовав за этот проект. "Хочется надеяться, что и в Государственной думе наш голос будет услышан", — добавил спикер.

Юрий Бурлачко отметил, что тема запрета реализации алкоголя обсуждалась еще с прошлого года и достаточно быстро вылилась в законодательную инициативу.

"Этому предшествовал ряд жалоб от жителей многоквартирных домов на шум и бесконечные дебоши между любителями горячительного, которые неизбежно возникают возле таких торговых точек и, естественно, создают дискомфорт, особенно пожилым людям, семьям с маленькими детьми. Готовя эту законодательную инициативу, никто не ставил себе целью в чем-то ущемить предпринимателей. Но мы считаем, что бизнес должен вестись цивилизованно, не в ущерб чьим-то интересам. А здесь, согласитесь, речь идет все-таки о здоровье наших граждан", — пояснил представитель ЗСК.

По его словам, к вопросу старались подходить взвешенно. "Именно поэтому прежде чем принимать какие-либо решения, по моему поручению профильный комитет законодательного собрания провел своего рода мониторинг подобных питейных заведений в краевой столице. В ходе анализа были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся выполнения законодательства об обороте алкоголя, в том числе торговли контрафактом. Ряд аналогичных выездов по данной проблематике депутаты совместно с профильными ведомствами и местным активом провели в других муниципалитетах. Ситуация везде оказалась примерно одинаковой", — отметил спикер.

Депутаты и общественники обсудили результаты проведенной работы на заседаниях рабочей группы и планерном совещании. "Итогом стала законодательная инициатива, которая сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе", — заключил председатель регионального парламента.

Другие новости региона читайте здесь >>