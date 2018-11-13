КРАСНОДАР, 13 ноя — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края направили на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект об ограничении продажи алкоголя в многоквартирных домах, сообщил журналистам спикер Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.
Он уточнил, что его коллеги из других субъектов поддержали депутатов Краснодарского края, единодушно проголосовав за этот проект. "Хочется надеяться, что и в Государственной думе наш голос будет услышан", — добавил спикер.
Юрий Бурлачко отметил, что тема запрета реализации алкоголя обсуждалась еще с прошлого года и достаточно быстро вылилась в законодательную инициативу.
"Этому предшествовал ряд жалоб от жителей многоквартирных домов на шум и бесконечные дебоши между любителями горячительного, которые неизбежно возникают возле таких торговых точек и, естественно, создают дискомфорт, особенно пожилым людям, семьям с маленькими детьми. Готовя эту законодательную инициативу, никто не ставил себе целью в чем-то ущемить предпринимателей. Но мы считаем, что бизнес должен вестись цивилизованно, не в ущерб чьим-то интересам. А здесь, согласитесь, речь идет все-таки о здоровье наших граждан", — пояснил представитель ЗСК.
По его словам, к вопросу старались подходить взвешенно. "Именно поэтому прежде чем принимать какие-либо решения, по моему поручению профильный комитет законодательного собрания провел своего рода мониторинг подобных питейных заведений в краевой столице. В ходе анализа были выявлены многочисленные нарушения, касающиеся выполнения законодательства об обороте алкоголя, в том числе торговли контрафактом. Ряд аналогичных выездов по данной проблематике депутаты совместно с профильными ведомствами и местным активом провели в других муниципалитетах. Ситуация везде оказалась примерно одинаковой", — отметил спикер.
Депутаты и общественники обсудили результаты проведенной работы на заседаниях рабочей группы и планерном совещании. "Итогом стала законодательная инициатива, которая сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе", — заключил председатель регионального парламента.