Роспотребназдор провел контрольную закупку молока и сыра

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Только 7% молока и 8% сыра в магазинах РФ содержат растительные жиры, показало исследование 52 молочных продуктов, проведенное Роспотребнадзором и Национальным союзом производителей молока.

"Третьего ноября в рамках совместно проводимой акции Роспотребнадзора и Национальным союзом производителей молока методом сплошной выборки (все, что было представлено на полке) было отобрано 52 образца молочной продукции: твердого сыра в ценовой категории до 500 рублей за кг и молока жирностью 3,2%", — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. Уточняется, что товары были отобраны "в магазинах разной ценовой категории", однако города или регионы, в которых это было сделано, не указываются.

Поясняется, что главной задачей исследования было определить фальсификат, содержащий растительные жиры. Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сыра соответствуют всем обязательным требованиям. Однако в двух пробах молока из 31 и в двух пробах сыра из 21 найдены немолочные жиры.

"Количество выявленного в ходе исследования образцов молочной продукции фальсификата не превышает 8%", — добавляют в ведомстве.