Роспотребназдор провел контрольную закупку молока и сыра

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Только 7% молока и 8% сыра в магазинах РФ содержат растительные жиры, показало исследование 52 молочных продуктов, проведенное Роспотребнадзором и Национальным союзом производителей молока.
Поясняется, что главной задачей исследования было определить фальсификат, содержащий растительные жиры. Результаты показали, что подавляющее большинство проб молока и сыра соответствуют всем обязательным требованиям. Однако в двух пробах молока из 31 и в двух пробах сыра из 21 найдены немолочные жиры.
"Количество выявленного в ходе исследования образцов молочной продукции фальсификата не превышает 8%", — добавляют в ведомстве.