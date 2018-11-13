Большинство российских компаний планируют повысить зарплаты

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Большинство российских компаний планируют в ближайшее время повысить зарплату сотрудникам примерно на 6%, говорится в "Общеиндустриальном обзоре заработных плат и компенсаций" международной консалтинговой компании EY, который есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование содержит данные о заработных платах более чем 600 должностей в разрезе 12 макрорегионов России на 2018 год, в обзоре приняли участие 204 российские компании.

"Заработные платы за период с мая 2017 года по апрель 2018 года изменили 80% организаций, принявших участие в обзоре. Среднее увеличение фонда оплаты труда составило 6,2%. Большинство компаний осуществляют регулярный пересмотр заработных плат. Наиболее распространенным является индивидуальный пересмотр (48%), однако большое количество участников (37%) применяют комбинированный подход, то есть используют единый процент пересмотра для всех работников или групп работников, а также дополнительно применяют индивидуальной подход к пересмотру заработных плат", — пишут авторы исследования.

Они отмечают, что единый процент пересмотра заработных плат для всех работников устанавливают лишь 15% компаний. По данным обзора, единый процент пересмотра без учета индивидуальных изменений заработных плат составил 5,2%, в случае индивидуальных пересмотров в среднем − 9%.

"Как обычно, большинство участников обзора (80%) также планирует пересмотр заработных плат на следующие 12 месяцев (с 1 мая 2018 года по 30 апреля 2019 года); планируемый процент повышения заработных плат в среднем составляет 6%", — отметили в EY.

По результатам обзора, в продолжение тенденции последних лет почти все компании (92%) выплатили или планируют выплатить премии работникам. Подавляющее большинство компаний устанавливает годовую периодичность для премирования. Размеры же фактически выплаченных премий оказались выше целевых, что свидетельствует о перевыполнении показателей премирования, установленных на 2017 год.