Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве во вторник, максимальная температура воздуха в городе составит от 0 до минус 2 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня столичный регион останется под защитой арктического антициклона, что гарантирует сухую и солнечную погоду", — сообщили в центре погоды во вторник.

По данным "Фобос", максимальная температура воздуха в столице составит от 0 до минус 2 градусов, по области от 0 до минус 5 градусов.

Ветер ожидается южный со скоростью 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 759 миллиметров ртутного столба.