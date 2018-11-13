Международный союз электросвязи дал высокую оценку Москве как умному городу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты Международного союза электросвязи дали высокую оценку реализации Москвой программы умного города, сообщается на сайте мэра столицы.
Отмечается, что задача проекта — собрать и распространить лучшие практики умных городов. Ранее глубинные исследования в этом направлении провели в Сингапуре и Дубае. Опыт российской столицы будет учтен при разработке стандартов МСЭ для интернета вещей и умных городов.
"Мы стремимся к тому, чтобы городская цифровая инфраструктура и сервисы отвечали всем ежедневным запросам каждого горожанина, делали жизнь комфортнее и удобнее. У Москвы накоплен большой опыт, поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение принять участие в исследовании. Подобные инициативы играют важную роль в разработке универсальных показателей эффективности для мировых мегаполисов. Нужно их поддерживать", — цитирует сайт Наталью Сергунину, заместителя мэра — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.
Добавляется, что эксперты проанализировали комплекс умных проектов и то, как они влияют на качество жизни москвичей. Москва отчиталась по 76 ключевым показателям эффективности из 91, предложенным в списке.
"В Москве проживают более 12 миллионов человек. Это крупнейшая городская агломерация на европейском континенте. С учетом размеров Москвы и ее населения данный анализ является уникальным источником информации для других городов во всем мире", — приводит сайт слова генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь.