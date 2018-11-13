Международный союз электросвязи дал высокую оценку Москве как умному городу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты Международного союза электросвязи дали высокую оценку реализации Москвой программы умного города, сообщается на сайте мэра столицы.

"Москва как умный город получила высокую оценку международных экспертов. Исследования проводил Международный союз электросвязи (МСЭ) в рамках инициативы "Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов" (U4SSC)", — говорится на сайте.

Отмечается, что задача проекта — собрать и распространить лучшие практики умных городов. Ранее глубинные исследования в этом направлении провели в Сингапуре и Дубае. Опыт российской столицы будет учтен при разработке стандартов МСЭ для интернета вещей и умных городов.

"Мы стремимся к тому, чтобы городская цифровая инфраструктура и сервисы отвечали всем ежедневным запросам каждого горожанина, делали жизнь комфортнее и удобнее. У Москвы накоплен большой опыт, поэтому мы с готовностью откликнулись на предложение принять участие в исследовании. Подобные инициативы играют важную роль в разработке универсальных показателей эффективности для мировых мегаполисов. Нужно их поддерживать", — цитирует сайт Наталью Сергунину, заместителя мэра — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Добавляется, что эксперты проанализировали комплекс умных проектов и то, как они влияют на качество жизни москвичей. Москва отчиталась по 76 ключевым показателям эффективности из 91, предложенным в списке.

"В Москве проживают более 12 миллионов человек. Это крупнейшая городская агломерация на европейском континенте. С учетом размеров Москвы и ее населения данный анализ является уникальным источником информации для других городов во всем мире", — приводит сайт слова генерального секретаря Международного союза электросвязи Чжао Хоулинь.