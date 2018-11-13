Половина учителей не справились с тестом по математике

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Около половины учителей по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по таким предметам, как "математика и информатика" и "основы нравственной культуры народов России", не справились с работой. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Рособрнадзора.
По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. Наиболее успешно педагоги справились с "обществознанием" и "правом". Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы".
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, цель этих исследований — "сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации, чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире".
Новая модель аттестации
"Мы очень хотим утвердить и создать с вашей помощью такую модель аттестации наших педагогов, которая станет настоящим стимулом профессионального роста, позволит учителям без сбора портфолио и массы других документов обеспечить прохождение процедуры аттестации на рабочем месте. Мы планируем, что доработанная окончательная версия модели аттестации пройдет обязательно широкое общественное обсуждение и в окончательном варианте будет утверждена в 2020 году", — приводится в сообщении слова Васильевой.
Оценка качества образования
Она уточнила, что это делается для того, чтобы понимать и реализовать тот показатель, который обозначен в указе президента — попадание в десятку стран по качеству общего образования.
Российская школа демонстрирует успехи
Такое мнение глава государства высказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года-2018", которая прошла 3 октября в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге.
Президент заметил, что работа педагогов является главным источником энергии развития. При этом он добавил, что "для того, чтобы научить детей учиться, надо самим учиться в современном мире". Он сделал акцент на том, что это обязательное требование для специалистов в любой отрасли, уточнив, что имеет в виду и сферу школьного дела, и всей педагогики в целом.