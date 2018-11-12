Астраханскому аэропорту дадут имя художника, императора, летчика или поэта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Астраханский аэропорт получит имя художника Бориса Кустодиева, императора Петра I, летчика Николая Скоморохова или поэта Велимира Хлебникова, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

Конкурс "Великие имена России" по присвоению крупным аэропортам страны имен выдающихся соотечественников стартовал в октябре. В ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. На втором этапе конкурса жители городов-участников предлагали свои варианты, после чего был сформирован лонг-лист.

По словам директора "Центра стратегических анализов и управления проектами" области Дениса Туйгунова, в итоговый список названий для Астраханского аэропорта вошли десять кандидатур, уточнили в пресс-службе. В начале ноября ВЦИОМ провел срез, определив несколько победителей.

"По итогам трех этапов сформирован финальный список имен. В астраханский шорт-лист вошли четыре известных персоны: художник Борис Михайлович Кустодиев, император Петр I Великий, летчик Николай Скоморохов, поэт Велимир Хлебников", — говорится в сообщении.

Теперь из этого перечня предстоит выбрать одно имя, которым назовут аэропорт. Каждый желающий может это сделать несколькими способами: на сайте конкурса, в соцсетях, по телефону горячей линии и в пунктах голосования в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Голосование продлится до 30 ноября.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.