Глава аппарата Москальковой уволился по собственному желанию

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Иван Соловьев покинул занимаемый им пост по собственному желанию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь федерального омбудсмена Алексей Зловедов.

"Иван Николаевич у нас больше не работает… Он не уволен. Он просто ушел по собственному желанию… Где-то около месяца назад", — заявил пресс-секретарь.

Зловедов добавил, что сотрудники аппарата сожалеют, что Соловьев ушел от них. "Мы расстались добрыми друзьями… Никаких обид", — подчеркнул он.