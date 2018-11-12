Мосгаз предупредил жителей Печатников о возможных перебоях в газоснабжении

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. АО "Мосгаз" предупредил жителей района Печатники в Москве о перерывах газоснабжения с вечера понедельника, 12 ноября, до утра вторника, 13 ноября, из-за работ на трубопроводе, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства столицы со ссылкой на представителя "Мосгаз".
"Просим жителей быть внимательными при использовании газового оборудования и с пониманием относиться к этим сложностям из-за проводимых работ. При возникновении вопросов, связанных с газоснабжением, можно обращаться на "горячую линию" "Мосгаз" по телефону 104", — добавили в компании.