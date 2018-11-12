ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек улучшат свои жилищные условия в Воронежской области, где до 2024 года будет ликвидировано 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья, сообщает в понедельник облправительство.
Как сообщила на заседании руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, с 2008 по 2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ в Воронежской области было переселено свыше 14 тысяч человек из более чем 6 тысяч жилых помещений. Всего был расселен 871 аварийный дом. Общий объем финансирования составил более 8 миллиардов рублей, в том числе 4 миллиарда рублей – средства фонда. В области удалось полностью ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, уточняет облправительство.
По состоянию на 1 ноября в регионе числится 251 аварийный многоквартирный дом и 72 частных жилых дома, признанных аварийными после 1 января 2012 года. На 2018–2019 годы на расселение аварийного жилищного фонда области выделено 855 миллионов рублей, из них 592 миллиона рублей – средства областного бюджета. На эти деньги расселят 45 домов в Бобровском, Рамонском, Грибановском, Эртильском, Семилукском, Каменском, Поворинском, Бутурлиновском районах и городах — Воронеже и Борисоглебске. Как отмечают областные власти, свои жилищные условия к концу 2019 года улучшат 1 419 человек.
"Общий объем финансирования для Воронежской области оценивается в 2,4 миллиарда рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2,3 миллиарда рублей (98 %), софинансирование из областной казны – 48,04 миллиона рублей (2 %)", — говорится в сообщении облправительства.
По его данным, в 2019 году финансирование составит 196,8 миллиона рублей, из них 192,9 миллиона – средства федерального бюджета. Эти деньги будут направлены на расселение ориентировочно 13 многоквартирных домов.
"Таким образом, до 2024 года будет ликвидировано 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья, и более 2 тысяч человек улучшат свои жилищные условия", — сообщают областные власти.
По словам Смирновой, в реестре аварийного жилья останутся дома, признанные аварийными после 1 января 2018 года. На сегодняшний день их площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Расселение этих домов возможно в рамках программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" за счет средств областного и местных бюджетов.
Заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов предложил доработать программу развития застроенных территорий, где и сосредоточена основная часть аварийных домов. Гусев поддержал озвученную инициативу.
Также губернатор предложил перенести сроки подготовки муниципальных программ расселения граждан из аварийного жилого фонда на начало марта, чтобы оставить время для их корректировки.
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