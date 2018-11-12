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Общество

Более двух тысяч жителей Воронежской области переселят из аварийного жилья

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© РИА Новости / Алексей СазоновПерейти в фотобанкВоронеж. Архивное фотоВоронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Свыше 2 тысяч человек улучшат свои жилищные условия в Воронежской области, где до 2024 года будет ликвидировано 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья, сообщает в понедельник облправительство.

Воронежская область. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья было посвящено прошедшее в понедельник заседание президиума правительства Воронежской области, которое провел губернатор региона Александр Гусев.

Как сообщила на заседании руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Галина Смирнова, с 2008 по 2017 годы при финансовой поддержке государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ в Воронежской области было переселено свыше 14 тысяч человек из более чем 6 тысяч жилых помещений. Всего был расселен 871 аварийный дом. Общий объем финансирования составил более 8 миллиардов рублей, в том числе 4 миллиарда рублей – средства фонда. В области удалось полностью ликвидировать аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, уточняет облправительство.

По состоянию на 1 ноября в регионе числится 251 аварийный многоквартирный дом и 72 частных жилых дома, признанных аварийными после 1 января 2012 года. На 2018–2019 годы на расселение аварийного жилищного фонда области выделено 855 миллионов рублей, из них 592 миллиона рублей – средства областного бюджета. На эти деньги расселят 45 домов в Бобровском, Рамонском, Грибановском, Эртильском, Семилукском, Каменском, Поворинском, Бутурлиновском районах и городах — Воронеже и Борисоглебске. Как отмечают областные власти, свои жилищные условия к концу 2019 года улучшат 1 419 человек.

Воронеж. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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В конце сентября советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам утвержден паспорт национального проекта "Жилье и городская среда", который состоит из четырех федеральных проектов, в том числе "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он предусматривает расселение с 2019 года аварийных домов, признанных таковыми на 1 января 2018 года. Срок реализации проекта – 2019–2024 годы.

"Общий объем финансирования для Воронежской области оценивается в 2,4 миллиарда рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 2,3 миллиарда рублей (98 %), софинансирование из областной казны – 48,04 миллиона рублей (2 %)", — говорится в сообщении облправительства.

По его данным, в 2019 году финансирование составит 196,8 миллиона рублей, из них 192,9 миллиона – средства федерального бюджета. Эти деньги будут направлены на расселение ориентировочно 13 многоквартирных домов.

"Таким образом, до 2024 года будет ликвидировано 64 тысячи квадратных метров аварийного жилья, и более 2 тысяч человек улучшат свои жилищные условия", — сообщают областные власти.

Уборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Региональные программы переселения граждан должны быть утверждены до 1 апреля 2019 года. В Воронежской области программа появится не позднее 29 марта 2019 года. Органам местного самоуправления, на территории которых имеется аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2018 года, необходимо утвердить соответствующие муниципальные программы до 15 марта 2019 года. Финансирование мероприятий будет вестись через госкорпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ.

По словам Смирновой, в реестре аварийного жилья останутся дома, признанные аварийными после 1 января 2018 года. На сегодняшний день их площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. Расселение этих домов возможно в рамках программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" за счет средств областного и местных бюджетов.

Заместитель губернатора Воронежской области – первый заместитель председателя правительства области Виталий Шабалатов предложил доработать программу развития застроенных территорий, где и сосредоточена основная часть аварийных домов. Гусев поддержал озвученную инициативу.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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"Во-первых, мы должны взаимоувязать программу переселения с программой развития, чтобы мы не планировали одни и те же средства и по одной, и по второй программе. И, конечно, ее нужно более активно сейчас запускать. Интерес коммерческих организаций к определенным территориям есть. И сейчас нужно постараться в том числе за счет внебюджетных средств расселение там проводить", – приводит облправительство слова Гусева.

Также губернатор предложил перенести сроки подготовки муниципальных программ расселения граждан из аварийного жилого фонда на начало марта, чтобы оставить время для их корректировки.

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