Рязанской медицине стали больше доверять, считает губернатор

РЯЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Рост числа пациентов из других регионов, которые приезжают лечиться в Рязанскую область, говорит о том, что рязанской медицине стали больше доверять, заявил в понедельник губернатор Николай Любимов на заседании регионального правительства.

Участникам заседания была представлена информация об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за девять месяцев 2018 года. По данным областного правительства, в доходную часть поступило 9,4 миллиарда рублей, что на 1,6 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе выросла сумма, поступившая в регион от оказания высокотехнологичной медпомощи иногородним гражданам. По предварительным подсчетам, она составила свыше 100 миллионов рублей.

"Мы стараемся быстрыми темпами развивать здравоохранение, чтобы как можно больше высокотехнологичных операций проводилось в области, чтобы людям не было необходимости ехать за помощью в Москву, другие регионы. Наше качество оценили и жители разных субъектов РФ. Они теперь все чаще приезжают к нам на лечение. Рязанской медицине стали больше доверять", — сказал Любимов.

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