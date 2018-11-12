Пресс-секретарь Мединского пояснил слова министра об именах для аэропортов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский, заявивший в Омске, что называть аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" именами живых людей – это дурной тон, имел в виду не Егора Летова, а Сергея Шнурова, цитата была вырвана из контекста, заявил пресс-секретарь министерства культуры Юрий Бондаренко.
"Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном…", — заявил министр культуры, имея в виду Сергея Шнурова. "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью", — сказал Мединский", — написал в Twitter пресс-секретарь министерства культуры Юрий Бондаренко.
Министр также добавил, что решение об имени для аэропорта должно объединять людей, а не вызывать споры, как это произошло в случае с Летовым.
"Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном…", — заявил министр культуры, имея в виду Сергея Шнурова.— Юрий Бондаренко (@vozvr) 12 novembre 2018
"И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью", — сказал Мединский.https://t.co/b86yHEbHVm pic.twitter.com/ZEbZ50CVAf
На сайте правительства Омской области в понедельник появилась информация о том, что, по результатам социологических исследований ВЦИОМ, в финальную тройку имен для Омского аэропорта вошли имена Дмитрия Карбышева, Андрея Туполева и Михаила Ульянова. Имени Егора Летова в финальной тройке не оказалось, хотя в регионе общественники развернули активную кампанию в его поддержку.
В облправительстве со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева сообщили, что у музыканта оказалось много поклонников, однако в социологических исследованиях участвовали не только поклонники рок-музыки, в результате чего Егор Летов набрал 10% голосов. Фадеев признал, что это очень высокий результат, учитывая, что великие маршалы и генералы набирали около 30% голосов.