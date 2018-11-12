Пресс-секретарь Мединского пояснил слова министра об именах для аэропортов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский, заявивший в Омске, что называть аэропорты в рамках проекта "Великие имена России" именами живых людей – это дурной тон, имел в виду не Егора Летова, а Сергея Шнурова, цитата была вырвана из контекста, заявил пресс-секретарь министерства культуры Юрий Бондаренко.

Ранее местные СМИ интерпретировали слова Мединского по поводу имен аэропортов как то, что он не знает, жив ли Егор Летов.

"Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном…", — заявил министр культуры, имея в виду Сергея Шнурова. "И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью", — сказал Мединский", — написал в Twitter пресс-секретарь министерства культуры Юрий Бондаренко.

Министр также добавил, что решение об имени для аэропорта должно объединять людей, а не вызывать споры, как это произошло в случае с Летовым.

"Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном…", — заявил министр культуры, имея в виду Сергея Шнурова.

"И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью", — сказал Мединский.https://t.co/b86yHEbHVm pic.twitter.com/ZEbZ50CVAf — Юрий Бондаренко (@vozvr) 12 novembre 2018

На сайте правительства Омской области в понедельник появилась информация о том, что, по результатам социологических исследований ВЦИОМ, в финальную тройку имен для Омского аэропорта вошли имена Дмитрия Карбышева, Андрея Туполева и Михаила Ульянова. Имени Егора Летова в финальной тройке не оказалось, хотя в регионе общественники развернули активную кампанию в его поддержку.

В облправительстве со ссылкой на секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева сообщили, что у музыканта оказалось много поклонников, однако в социологических исследованиях участвовали не только поклонники рок-музыки, в результате чего Егор Летов набрал 10% голосов. Фадеев признал, что это очень высокий результат, учитывая, что великие маршалы и генералы набирали около 30% голосов.