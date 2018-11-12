Аэропорту Чебоксар могут дать имя космонавта, офтальмолога или педагога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Имена летчика-космонавта Андрияна Николаева, врача-офтальмолога Святослава Федорова и чувашского педагога и просветителя Ивана Яковлева вошли в шорт-лист потенциальных кандидатов для присвоения имени аэропорту города Чебоксары, сообщается на сайте проекта "Великие имена России".

Имена выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" присвоят аэропортам 47 городов страны, в том числе аэропорту в столице Чувашии. В понедельник стартовало финальное голосование в рамках проекта.

"В шорт-лист имен претендентов на название аэропорта в Чебоксарах вошли: уроженец Чувашии, лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза Андриян Николаев; знаменитый офтальмолог, глазной хирург, доктор медицинских наук, профессор Святослав Федоров и чувашский просветитель, писатель, педагог, переводчик, который открыл в Симбирске первую национальную чувашскую школу, Иван Яковлев", — говорится на сайте проекта.

Финальное голосование проекта "Великие имена России" продлится до 30 ноября. Победитель конкурса будет объявлен 5 декабря.