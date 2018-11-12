Путин разрешил участие в рассмотрении административных дел по видеосвязи

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий участвовать в рассмотрении дел об административных правонарушениях по видеосвязи, текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.
Там поясняется, что участник процесса может выступить по видеосвязи из другого суда — по месту жительства или пребывания. Судья этого другого суда должен установить личность человека и при необходимости взять у него подписки.
Согласно закону, порядок видеоконференцсвязи не применяется при закрытом порядке рассмотрения дела, а также при отсутствии у суда технических возможностей.