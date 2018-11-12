Петербуржца оштрафовали за размещение видео с поющим "Мурку" священником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды Ивана Барбакова, разместившего в соцсети "ВКонтакте" видео "Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.
Суд признал Барбакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282 УК РФ ("Разжигание ненависти и вражды").
"Подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сказала Лебедева.
По данным ОПС, Барбаков разместил на своей странице "ВКонтакте" несколько изображений с комментариями, в которых, согласно заключению эксперта, выявлены признаки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.
В решении суда говорится, что подсудимый действовал умышленно, осознавал общественную опасность своих действий, желал и предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства.