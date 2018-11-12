Петербуржца оштрафовали за размещение видео с поющим "Мурку" священником

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей за разжигание ненависти и вражды Ивана Барбакова, разместившего в соцсети "ВКонтакте" видео "Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы городских судов (ОПС) Дарья Лебедева.

Суд признал Барбакова виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282 УК РФ ("Разжигание ненависти и вражды").

"Подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей", — сказала Лебедева.

По данным ОПС, Барбаков разместил на своей странице "ВКонтакте" несколько изображений с комментариями, в которых, согласно заключению эксперта, выявлены признаки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

"Судом также установлено, что Барбаков 8 апреля разместил видеозапись под названием "Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)" (пунктуация сохранена — ред.) с комментарием к ней, в которых, согласно заключению эксперта, содержатся признаки действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам отношения к религии — христиане", — добавила Лебедева.

В решении суда говорится, что подсудимый действовал умышленно, осознавал общественную опасность своих действий, желал и предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва основ конституционного строя и безопасности государства.