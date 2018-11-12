Аэропорты в Татарстане могут получить имена Туполева, Джалиля, Шишкина

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Международные аэропорты "Казань" и "Бегишево" в Татарстане в рамках всероссийского проекта "Великие имена России" могут получить имена татарских поэтов Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, авиаконструктора Андрея Туполева, художника Ивана Шишкина, ученого Дмитрия Менделеева, одного из основоположников татарской профессиональной музыки Салиха Сайдашева, сообщает Общественная палата республики.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. По данным организаторов, в ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

В понедельник стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря.

"Объявлены финалисты проекта "Великие имена России", имена которых могут быть присвоены международным аэропортам "Казань" и "Бегишево". Наименование аэропорта "Казань" будет выбрано из тройки претендентов: Муса Джалиль, Габдулла Тукай, Андрей Туполев. Имя для присвоения международному аэропорту "Бегишево" будет выбираться из четырех претендентов: Николай Лемаев, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев, Иван Шишкин", — говорится в сообщении.

Организаторы проекта отмечают, что имена-финалисты по всем аэропортам определены после получения результатов социологического опроса жителей регионов-участников проекта, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ). В Татарстане помимо социологического исследования ВЦИОМ проводились внутренние голосования в официальных группах проекта "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также на портале госуслуг.

По данным Общественной палаты Татарстана, за всех кандидатов было отдано около 100 тысяч голосов. Безусловными лидерами для аэропорта "Казань" стали Габдулла Тукай и Андрей Туполев, для аэропорта "Бегишево" — Николай Лемаев (министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, долгие годы возглавлявший "Нижнекамскнефтехим") и Дмитрий Менделеев. По данным исследования ВЦИОМ, высокие результаты показали Муса Джалиль — по аэропорту "Казань" и Иван Шишкин, Салих Сайдашев — по "Бегишево".

Другие новости региона читайте здесь >>