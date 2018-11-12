Путин ратифицировал протокол к конвенции против принудительного труда

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий протокол к Конвенции №29 относительно принудительного или обязательного труда 1930 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Конвенция определяет общепризнанное в мировом сообществе требование о недопущении принудительного и обязательного труда, меры по формированию достойной позиции работника в рамках трудовых отношений.

Ратификация протокола способствует признанию достижений РФ в сфере защиты трудовых прав граждан, укреплению ее позиций в данной сфере на международном уровне, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, ратифицировавшими протокол.