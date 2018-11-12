В Ясненскую горбольницу Оренбуржья пришли на работу 14 молодых специалистов

ОРЕНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. В рамках проекта "Земский доктор" в больницу моногорода Ясный Оренбургской области пришли на работу 14 молодых специалистов — четыре фельдшера и десять медицинских сестер, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Благодаря притоку медицинских кадров удалось полностью укомплектовать участковую педиатрическую службу", — процитировали в пресс-службе главного врача горбольницы Ильдара Кильметьева.

Собеседник агентства уточнил, что молодые специалисты обучались на базе Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) и были направлены на работу в Ясный после окончания учебы. В настоящее время на разных курсах ОрГМУ обучаются ещё 19 студентов, которых впоследствии планируют направить на работу в медучреждения Ясненского городского округа.

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