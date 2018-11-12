Глава ФССП не видит необходимости в минимальном размере алиментов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Размер алиментных платежей устанавливает суд с учетом всех обстоятельств, вводить минимальный порог алиментов нет необходимости, заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

В ходе опроса, который проводился на сайте ФССП, было высказано предложение об установлении минимальной суммы алиментов.

"Я думаю, что в установлении этого предела необходимости нет. Для этого есть судебная система, которая, собрав всю совокупность доказательств, сложившейся жизненной ситуации как у взыскателя, так и должника, примет разумное решение и установит размер алиментов", — сказал Аристов журналистам.