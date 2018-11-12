ОНФ запускает конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт в рамках проекта "Равные возможности — детям" запускает конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства, он поможет поддержать наиболее интересные проекты, реализуемые на общественных началах, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Цель конкурса — отметить вклад образовательных волонтеров в наше общее дело по развитию и обучению детей", — цитирует пресс-служба модератора тематической площадки ОНФ "Образование", депутата Госдумы Любовь Духанину.

Отмечается, что программы будут представлены в 10 номинациях — "Лучшая программа по социализации", "Безграничные возможности", "Лучшая программа по профориентации", "Лучшая общеразвивающая программа", "Самая масштабная программа", "Программа для самых маленьких", "Лучшая программа для села", "Прорыв года", "Лучшая наукоемкая программа" и "Первые шаги".

"Участие в конкурсе, который проводится Народным фронтом с 12 ноября по 5 декабря 2018 года, смогут принять волонтеры, работающие с детьми по различным направлениям — техническому, естественнонаучному, спортивному, социально-педагогическому, художественному и туристско-краеведческому", — говорится в сообщении.

Участники представят жюри программы образовательного волонтерства, направленные на общее развитие детей, социализацию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также по созданию новых возможностей для детей из социально незащищенных семей, сообщает пресс-служба ОНФ.

Духанина добавила, что в работе проекта ОНФ "Равные возможности — детям" уже задействованы более 1,5 тысячи человек — активисты, энтузиасты, работодатели, представители некоммерческих организаций. "Мы рассчитываем, что в ходе конкурса их количество значительно вырастет", — отметила она.