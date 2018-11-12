В Томске девушке удалили опухоль весом 22 килограмма

НОВОСИБИРСК, 12 ноя — РИА Новости. Хирурги Томской областной клинической больницы (ТОКБ) провели сложную операцию — удалили молодой девушке доброкачественную опухоль весом 22 килограмма, сообщает в понедельник департамент здравоохранения региона.

В облздраве пояснили, что пациенткой стала молодая томичка с фибромиомой матки — опухолью, образовавшейся из мышечной ткани матки. Это заболевание чаще возникает в зрелом возрасте, нередко достигает больших размеров и значительно реже — гигантских, занимающих всю брюшную полость; лечится только хирургически.

Опухоль у девушки появилась около десяти лет назад. Размеры новообразования осложнили операцию: оно хоть и не проросло в соседние органы, но оказалось связано с кровеносными сосудами, питающими сальник, толстую и тонкую кишку. Пока оперирующие врачи выделяли их, два ассистирующих хирурга держали гигантскую опухоль на весу.

"Растущая гигантская опухоль у пациентки практически заставляла весь организм работать на себя за счет колоссального количества вновь образованных кровеносных сосудов, окутывающих и питающих ее. Длительное механическое сдавление органов брюшной полости, давление на диафрагму грудной клетки, создает непростые условия для их функционирования. Течение и возможные осложнения в раннем и позднем послеоперационном периоде у таких пациенток прогнозировать невозможно", — приводятся в сообщении слова заведующей гинекологическим отделением больницы, доктора медицинских наук Натальи Балакшиной.

Врач отметила, что в ходе операции удалось избежать массивной кровопотери благодаря проведенной накануне эмболизации (перекрытие кровотока с помощью спецпрепаратов — ред.) маточных артерий.

Предоперационная подготовка заняла 48 часов, после чего команда специалистов провела операцию по удалению опухоли. В ней принимали участие врачи отделения гинекологии, реанимации, урологи, общие хирурги, сосудистый хирург, гемотрансфузиолог и другие специалисты больницы. Операция закончилась успешно. Вес пациентки после нее составил всего 38 килограммов.

"В течение десяти дней больная находилась в отделении реанимации ТОКБ, где проводилась интенсивная терапия. Молодой организм компенсировал функции всех пострадавших жизненно-важных органов, и пациентка была выписана из отделения гинекологии. На данный момент она уже приступила к работе", — добавили в облздраве.