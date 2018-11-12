Минниханов предложил создать Академию молодых исламских лидеров

КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" предложил создать совместную Академию молодых лидеров, которая занялась бы подготовкой высококвалифицированных кадров в духе традиционных ценностей ислама, способных эффективно противостоять религиозному экстремизму, сообщает пресс-служба главы республики.

Четвертое заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" проходит в понедельник в Дагестане. Основная тема обсуждения – противодействие экстремизму посредством образования молодежи.

"Одним из важных направлений в деятельности нашей группы является сотрудничество в области образования и взаимодействия с молодежью. В свете военного поражения террористической группировки ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) на повестке дня встает вопрос идеологической ориентации молодежи, ее образования и успешной реализации. Убежден, что для эффективного противостояния религиозному экстремизму необходимо добавить к уже используемым мерам работу научно-образовательного характера", — цитирует пресс-служба выступление Минниханова на заседании группы.

По мнению президента Татарстана, в молодежной среде наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. Отрицательные экономические, социальные, политические и другие факторы способствуют формированию радикальных взглядов и убеждений, а террористические и экстремистские организации активно используют современные информационные технологии, популярные в молодежной среде, для идеологической обработки и обеспечения постоянного пополнения рядов своих сторонников.

Минниханов выступил перед членам группы с инициативой создания совместной Академии молодых лидеров. Суть идеи заключается в скоординированной подготовке высококвалифицированных молодых кадров. В рамках Академии предлагается разработать программу подготовки молодых людей с организацией курсов как в России (на базе Болгарской исламской академии), так и в государствах исламского мира, заинтересованных в реализации проекта.

"Это позволило бы использовать опыт и богатый интеллектуальный потенциал наших государств для подготовки специалистов нового поколения. Вероятно, в содержательной части целесообразно было бы сделать упор на вопросы синтеза современных технологий и традиционных ценностей, партнерства цивилизаций и вопросы управления в условиях многополярного мира. Важно подготовить нашу молодежь к новой реальности и новому миропорядку, ответственному и честному отношению как к собственной стране, так и к своим партнерам", — отметил глава Татарстана.

Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами во всех областях. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание группы в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, в неё входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

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