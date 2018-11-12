ФАДН готовит законопроект об адаптации мигрантов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Законопроект о социально-культурной адаптации мигрантов и создании комфортных условий для них может поступить в Госдуму в следующем году, сообщил на пресс-конференции председатель комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

"Готовится даже законопроект Федеральным агентством по делам национальностей. Он уже в рабочем виде есть. Ну, наверное, на следующий год такой законопроект в Государственную думу придет", — заявил Гильмутдинов.

По его словам, цель законопроекта заключается в создании комфортных условий как для принимающей стороны, так и для самих мигрантов.

"Мы должны понимать, кто приезжает к нам. Насколько они соответствуют тем требованиям, которые в отношении них выставляются: знание истории, знание русского языка и так далее", — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что государство при этом должно создать комфортные условия для мигрантов. "Мы им должны создать определенные условия для того, чтобы они свои традиции и культуру тоже сохраняли, чтобы они не были здесь изгоями. Соответствующие условия у них тоже должны быть", — добавил председатель комитета.

По его словам, у мигрантов должна быть полная информация о месте, куда они приехали. "В какую страну они приехали, в какой регион они приехали, что в этом регионе, какие есть обычаи, какие народы здесь живут, где они могут получить даже обыкновенную информацию, если у них есть проблемы, связанные со здоровьем", — пояснил Гильмутдинов.