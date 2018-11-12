Аэропорту Тюмени могут присвоить имя поэта, ученого или промышленника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Имя поэта Петра Ершова, ученого Дмитрия Менделеева или промышленника Виктора Муравленко могут присвоить аэропорту "Рощино" в Тюмени, говорится на сайте организаторов конкурса "Великие имена России".
"Ершов Петр Павлович, Менделеев Дмитрий Иванович, Муравленко Виктор Иванович", — приводится шорт-лист на странице Тюмени на сайте проекта "Великие имена России".
Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.
В понедельник стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.