Аэропорту Тюмени могут присвоить имя поэта, ученого или промышленника

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Имя поэта Петра Ершова, ученого Дмитрия Менделеева или промышленника Виктора Муравленко могут присвоить аэропорту "Рощино" в Тюмени, говорится на сайте организаторов конкурса "Великие имена России".

Конкурс стартовал 11 октября. По данным организаторов, в ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили социологический опрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

"Ершов Петр Павлович, Менделеев Дмитрий Иванович, Муравленко Виктор Иванович", — приводится шорт-лист на странице Тюмени на сайте проекта "Великие имена России".

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

В понедельник стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.