В Минобрнауки предложили объединить госаккредитацию и лицензирование вузов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В министерстве науки и высшего образования России предложили объединить процедуру лицензирования и государственной аккредитации вузов, следует из информационных материалов Минобрнауки РФ.

"В рамках эксперимента должны быть апробированы новые подходы к государственной регламентации образовательной деятельности, в том числе проработан вопрос объединения процедур лицензирования и государственной аккредитации, что в сочетании с использованием многоуровневой системы оценки качества образовательных программ позволит перейти от бинарной оценки к определению уровней качества", — говорится в материалах к парламентским слушаниям в Госдуме.

Как отметила замминистра науки и высшего образования Марина Боровская, в России с недавнего времени существуют университеты, которые формируют и разрабатывают собственные образовательные стандарты.

"Нам сегодня важно посмотреть на те стандарты, которые сложились в этих университетах. Наверное, там уже сложилась та логика, которая была (введена – ред.) Рособрнадзором, чтоб не ниже планки федерального стандарта, но и по возможности учесть те тренды и задачи, которые решает каждый университет, выводя своих обучающихся на рынок труда через запросы образовательных программ", — сказала Боровская на парламентских слушаниях в Госдуме.

В России в список таких вузов входят МГУ имени Ломоносова, СПбГУ, перечень, утвержденный указом президента, а также федеральные и национальные исследовательские институты.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования прорабатывает предложения по изменениям в системе государственной аккредитации вузов. В мае Российский союз ректоров сообщил, что работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов.