Врач рассказал о наиболее частых онкологических заболеваниях в России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин являются самыми распространенными видами онкологии в России на сегодняшний день, заявил в интервью РИА Новости врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин.

"У мужчин (чаще всего встречается — ред.) рак легкого, у женщин – рак молочной железы", — сказал Тюляндин.

Эксперт отметил, что борьба с курением положительно сказывается на динамике заболеваемости раком легких, который, добавил он, очень плохо лечился. В России в течение восьми месяцев от постановки диагноза половина больных умирала. Но с появлением нового иммуноонкологического подхода в лечении ситуация изменилась.

"Первый опыт клинического использования новых иммуноонкологических препаратов позволяет надеяться на существенное улучшение результатов лечения больных метастатическим раком легкого и даже на выздоровление части из них. Об этом еще вчера не приходилось и мечтать", — добавил Тюляндин.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00.