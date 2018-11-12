В России сложная ситуация с лекарствами для онкобольных, считает эксперт

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация с лекарственным лечением остается сложной в России, так как стоимость противоопухолевых препаратов очень высокая, большинство региональных онкодиспансеров не имеют возможности закупать для всех больных качественные лекарства, заявил в интервью РИА Новости врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Тюляндин.

"Особенно сложная ситуация с лекарственным лечением, поскольку стоимость противоопухолевых препаратов очень высокая. Ситуация существенно улучшилась в последние годы с обеспечением химиопрепаратами, однако остается нерешенной проблемой закупка дорогостоящих инновационных противоопухолевых лекарств", — сказал Тюляндин.

Он пояснил, что большинство региональных онкологических диспансеров, не имея возможности закупать для всех больных дорогостоящие и, как правило, более эффективные препараты, проводят лечение более дешевыми лекарственными средствами, обеспечивая, таким образом, лечение всех нуждающихся.

"Выполняя майские президентские указы, правительство дополнительно выделило 70 миллиардов рублей на закупку противоопухолевых препаратов в 2019 году. Будем надеяться, что это снизит остроту проблемы. Но расчеты показывают, что это далеко от реальной потребности, если проводить лечение согласно клиническим рекомендациям всем больным", — отметил Тюляндин.