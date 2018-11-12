Пензенский губернатор назвал людей, бросающих мусор в лесу, "неразвитыми"

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал до начала снегопадов ликвидировать стихийные свалки в лесных массивах, отметив, что мусор в лесу выбрасывают "неразвитые люди", сообщила пресс-служба главы региона.

"Мне пишут письма люди, которые проезжают по этим дорогам, показывают, где возникают свалки. Но ведь кто-то привозит туда этот мусор, почему в местах стихийных свалок до сих пор не организована фотофиксация, ведь по номеру машин можно установить виновников этого безобразия и заставить их нести ответственность за содеянное", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"Нужно повышать уровень экологического воспитания граждан. Мусор в лесу выбрасывают недалекие, неразвитые люди. Умный и интеллигентный человек сложит его в пакет и отнесет в специальный контейнер", — отметил глава региона.

По его мнению, культуру бережного отношения к окружающей среде нужно прививать и детям, и взрослым. Губернатор поручил установить вдоль трасс региона баннеры, побуждающие проезжающих убирать за собой мусор.

В области ведется работа по ликвидации стихийных свалок, но в лесных массивах и на придорожных территориях появляются все новые и новые кучи мусора, посетовал он.

"Нужно также активнее заниматься уборкой, побуждать к действиям лиц, в чью зону ответственности входят данные участки. Так мы закладываем в бюджет средства на содержание дорог, есть конкретные организации, которые за это отвечают – значит, они и должны заниматься уборкой… Весь мусор до начала снегопада должен быть убран", — заявил Белозерцев.