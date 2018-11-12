Пензенский губернатор потребовал создать маневренный фонд во всех районах

ПЕНЗА, 12 ноя — РИА Новости. Пензенский губернатор Иван Белозерцев в понедельник поручил в течение 2 лет создать в каждом районе области муниципальный маневренный фонд, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Кроме Пензы и четырех муниципальных образований области системного подхода к созданию маневренного фонда у нас нет. Необходимо проанализировать наличие пригодного для проживания фонда в каждом районе. Если случился пожар, власть должна помочь семье", — цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона поручил подчиненным рассчитать, какое количество квадратных метров маневренного жилья должно быть в каждом районе в зависимости от числа жителей.

"Надо поднять положение о создании фонда, если нужно – внесем корректировки. За 2 года создадим маневренный фонд в муниципальных образованиях области", – добавил губернатор.