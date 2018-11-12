В Госдуму внесли проект о запрете распространять информацию о спайсах в СМИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, которым предлагается запретить распространение в СМИ и интернете информации о способах и методах изготовления новых психоактивных веществ (спайсов), а также местах культивирования наркосодержащих растений, следует из базы данных Госдумы.

Поправки предлагается внести в федеральный закон "О средствах массовой информации" и федеральный закон "О рекламе".

"Законопроектом предлагается установить запрет распространения в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о способах и местах культивирования наркосодержащих растений", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, проектом предлагается запретить пропаганду каких-либо преимуществ использования спайсов, способов и мест культивирования наркосодержащих растений. Также предлагается ввести ограничение на рекламу спайсов.

Авторы инициативы, ссылаясь на данные МВД России, отмечают, что за 2017 год было рассмотрено свыше 47 тысяч электронных запросов, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 тысяч решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках. Кроме того, из незаконного оборота изъято порядка 2 тонн различных видов наркотиков, прекращена преступная деятельность почти 660 российских наркомагазинов в интернете.

Депутаты напоминают, что в 2015 году в законодательство были внесены изменения в части введения понятия "новые потенциально опасные вещества", создания реестра таких веществ, установления административной ответственности за их употребление и уголовной ответственности за незаконный оборот, однако соответствующие корреспондирующие нормы не были внесены в законодательство о рекламе и СМИ.

"Приведение в соответствие со статьей 46 федерального закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" положений законов "О средствах массовой информации" и "О рекламе", регулирующих ограничение распространения информации в отношении новых потенциально опасных психоактивных веществ и наркосодержащих растений, позволит систематизировать положения действующего законодательства в указанной области в соответствии с базовым федеральным законом", — отмечают авторы инициативы.