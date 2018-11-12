Пассажиры вылетели из Норильска в Москву после аварийной посадки Boeing

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Пассажиры, которые должны были лететь в Москву на борту Boeing, совершившего в Норильске аварийную посадку, отправились другим рейсом, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта Норильска.

"Все пассажиры улетели 402-м рейсом", — сказал собеседник агентства.

В понедельник утром в аэропорту Норильска произвел аварийную посадку самолет Boeing 737-800. На борту, предварительно, находилось семь членов экипажа, 178 пассажиров, в числе которых находилось 26 детей. Во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска. Никто из находившихся на борту не пострадал. Обратный рейс в Москву решено было отложить, а пассажиров отправить другим бортом.