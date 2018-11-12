Власти Апшеронского района Кубани опровергли данные о снятии режима ЧС

КРАСНОДАР, 12 ноя — РИА Новости. Режим ЧС в подтопленном из-за сильных дождей Апшеронском районе Краснодарского края не снят, как заявлял ряд местных СМИ, он будет действовать, пока не завершатся выплаты всем пострадавшим от паводка, сообщил РИА Новости и.о. главы муниципалитета Андрей Клищенко.

Ранее в местных СМИ, в частности, изданиях VKPRESS, Блокнот Краснодар, появились сообщения об отмене режима ЧС в Апшеронском районе, пострадавшем из-за подтопления.

"До тех пор пока последние выплаты не пройдут пострадавшим, режим действует… Уже процентов 90-95 выплатили", — заявил Клищенко РИА Новости.

В администрации региона также опровергли данные о снятии режима ЧС.

Сильные дожди в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани и в Сочи 24-25 октября привели к наводнению. Был введен режим ЧС, частично эвакуировано население. В результате стихии шесть человек погибло, по этим фактам СК возбудил уголовные дела. Двое пропали без вести, пострадали порядка 2,5 тысячи домовладений, в которых проживают более 7 тысяч человек. Власти выплачивают компенсации пострадавшим при подтоплении.

СУСК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении не установленных пока чиновников Апшеронского района. Глава муниципалитета Роман Герман на минувшей неделе ушел в отставку по рекомендации губернатора региона Вениамина Кондратьева из-за организации работы во время ЧС.