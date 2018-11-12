Винзавод "Массандра" рассказал об "особом" урожае в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Крымский винзавод "Массандра" впервые за последние одиннадцать лет собрал "особо выдающийся" урожай, сообщает пресс-служба предприятия.

"Впервые за 11 лет урожай, собранный "Массандрой", стал особо выдающимся. Валовый сбор составил 17 тысяч 391 тонну. Это на 24% выше плана и на 344 тонны больше, чем в прошлом году. Урожайность — 52,2 ц/га (в прошлом году — 48,4). Этот год аграрии предприятия оценивают как особо выдающийся, а виноделы получили возможность приготовить множество массандровских вин, в том числе довольно редкие марки", — говорится в сообщении.

За всю историю агрометеонаблюдений, которые в "Массандре" ведутся с 1930 года, "особо выдающимся" урожай был лишь 16 раз. Последний — в 2007 году.

"Для нас важны не только урожайность и не столько валовый сбор, как качество полученного урожая и виноматериалов. Этот год дал нам возможность приготовить целую палитру массандровских вин — от сухих до ликерных. В том числе редчайшие марки, такие как "Мускат белый Ливадия" и "Пино-гри Ай-Даниль", которые мы не готовили 5 и 6 лет соответственно", — сказала генеральный директор "Массандры" Янина Павленко.

План валового сбора урожая выполнили все 8 филиалов "Массандры". Самая высокая урожайность — у "Приветного" (74,2 ц/га), на 2-м месте "Малореченское" (59 ц/га), в тройке лидеров также филиал "Морское" с урожайностью 57,7 ц/га. Сезон сбора урожая продлился в общей сложности 2,5 месяца.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. Виноградники объединения тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.